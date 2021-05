Il videogioco di Peppa Pig per pc e console

(Foto: Namco)Uscirà il prossimo autunno l’atteso videogioco con protagonista uno dei personaggi più amati dai bambini come Peppa Pig: sviluppato da Outright Games con Bandai Namco, sarà disponibile su pc e su console come Xbox, Playstation e Nintendo Switch aprendo all’esplorazione il mondo colorato e allegro della serie britannica.

Si intitolerà La mia amica Peppa Pig il nuovo videogioco dedicato a un pubblico di giovanissimi appassionati che potranno esplorare le varie location mostrate nelle puntate del cartone animato come per esempio la casa di Peppa con i genitori e il fratellino George (con l’immancabile dinosauro), la montagna innevata, la spiaggia, il campeggio e naturalmente la divertente Patata City di Mister Patata.

Si potrà impersonare la stessa Peppa Pig così come uno dei suoi tanti amici come per esempio Danny Cane, Candy Gatto, Pedro Pony o Zoe Zebra e si potranno personalizzare gli abiti con una vasta scelta di capi presi sempre dai vari episodi della serie. Il gameplay prevede tanti piccoli mini giochi molto semplici e immediati per coinvolgere i piccoli gamer (e famiglie) puntando proprio su quelle situazioni di ordinaria quotidianità che sono state sin da subito il segreto del successo del cartone. Insomma, niente di nuovo per questo titolo che riprende tutti gli ingredienti di base di giochi molto apprezzati come Animal Crossing: New Horizon portandoli però in una dimensione più accessibile anche per bambini.



La data d’uscita de La mia amica Peppa Pig è prevista per il prossimo 22 ottobre in un primo momento su pc tramite Steam, Nintendo Switch, Xbox One e sulla nuova generazione Series S e X e Ps4. Non è ancora chiaro se arriverà anche su Ps5.

