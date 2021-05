Snap annuncia gli Spectacles con realtà aumentata

21 Maggio 2021 – 13:50

Snap ha svelato la quarta generazione degli occhiali Spectacles, i primi con display a guida d’onda che permettono la visualizzazione degli effetti AR.

