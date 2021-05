Quanto costa il biglietto per volare nello spazio con l’astronave di Jeff Bezos

21 Maggio 2021 – 20:29

Il decollo del razzo di Blue Origin che porterà 6 turisti nello spazio avverrà il 20 luglio per un volo della durata di meno di un quardo d’ora. Il problema per i candidati è uno solo: il prezzo per ciascun posto, esorbitante e destinato a continuare a salire vertiginosamente fino alla data del lancio.Continua a leggere



Fonte: Fanpage Tech