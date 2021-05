Le regole per le riaperture in vista dell’estate

21 May 2021 – 12:14

Ristorante a Venezia (foto di Giuseppe Cottini/NurPhoto via Getty Images)Dalla ristorazione fino ai corsi di formazione in presenza: la Conferenza delle regioni e delle province autonome ha pubblicato le linee guida per la ripresa delle attività economiche e sociali, con le norme igieniche e comportamentali da seguire nelle zone bianche e gialle. Le regole generali prevedono sempre l’uso della mascherina negli ambienti chiusi, l’areazione dei locali, la disposizione di prodotti per l’igienizzazione delle mani e il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro. Il documento regola anche la riorganizzazione di sagre, fiere locali, grandi eventi fieristici e la riapertura di sale da gioco e scommesse.

Ristorazione

I tavoli dovranno trovarsi a una distanza di almeno un metro, o inferiore in presenza di barriere fisiche di separazione, sia all’aperto che al chiuso. Al tavolo sarà consentito un numero massimo di 4 persone, a meno che non si tratti del nucleo familiare, e i clienti dovranno indossare la mascherina quando non seduti al tavolo. I menù dovranno essere in formato digitale o in plastica disinfettabile dopo l’uso o in formato usa e getta. Nei locali senza posti a sedere dovrà essere sempre mantenuta la distanza di un metro tra i clienti, anche al banco.

Sarà anche possibile organizzare buffet, a patto che la somministrazione sia effettuata dal personale e che i clienti non entrino in contatto con i prodotti esposti.

Spiagge e stabilimenti balneari

Nelle spiagge attrezzate dovranno essere resi disponibili prodotti per l’igienizzazione della mani, mantenere l’elenco dei clienti per 2 settimane e potrà essere rilevata la temperatura corporea all’ingresso. Il personale dovrà indossare i dispositivi di protezione e garantire la disinfezione frequente di tutte le aree a ogni cambio di cliente o a ogni fine giornata. Sdraio e lettini, quando non posizionate nel posto dell’ombrellone, dovranno trovarsi ad almeno un metro di distanza, mentre per ogni ombrellone dovrà essere garantita una superficie di 10 metri quadrati.

Sono vietati giochi o attività sportive che possono dar luogo ad assembramenti. Possono essere praticati gli sport individuali mentre per quelli di squadra, dovranno essere rispettate le disposizioni delle autorità locali.

Attività ricettive

Il distanziamento interpersonale non si applica per lo stesso nucleo familiare, per le persone conviventi o per chi occupa la stessa camera o ambiente per il pernottamento.

Per le attività ricettive all’aria aperta, tende, roulotte o camper dovranno essere posti a una distanza di almeno 3 metri l’una dall’altra. Inoltre, i servizi igienici comuni dovranno essere disinfettati 2 volte al giorno, mentre nel caso l’affluenza di clienti superi il 70% delle capacità ricettive, dovrà essere di 3 volte al giorno. Nei rifugi alpini ed escursionistici, l’ingresso è contingentato in base al numero di persone previsto, dovranno essere individuati percorsi che consentano di evitare l’incrociarsi di persone e le pulizie dovranno essere realizzate 2 volte al giorno. Inoltre, dovranno essere messi a disposizione dei clienti kit di pulizia e disinfezione e lenzuola monouso.

Cinema e spettacoli dal vivo

Non sarà possibile assistere agli spettacoli in piedi e i posti a sedere dovranno essere situati ad almeno 1 metro di distanza. In caso di interazione tra artisti e pubblico, dovrà essere mantenuta la distanza di almeno 2 metri, inoltre, gli artisti potranno togliere la mascherina solo durante l’esecuzione della performance. Nei guardaroba, gli effetti personali dovranno essere contenuti in appositi sacchetti porta abiti.

In caso di spettacoli musicali, coristi e musicisti dovranno mantenere la distanza di 1 metro, estesa a 1 metro e mezzo in caso di strumenti a fiato. Il direttore o la direttrice d’orchestra dovranno invece trovarsi ad almeno 1 metro dalla prima fila. Ogni postazione degli ottoni dovrà essere dotata di una vaschetta per la condensa contenente liquido disinfettante. Si raccomanda l’arrivo degli orchestrali in abito da esecuzione.

Per gli spettacoli teatrali, attori e attrici dovranno avere costumi individuali, inoltre per vestizione, trucco e l’uso di oggetti e attrezzature di scena il personale dovrà essere munito di guanti e mascherina.

Servizi alla persona

In questa categoria rientrano parrucchieri, barbieri, centri estetici e tatuatori. Per tutte le attività che richiedono una distanza tra operatore e cliente inferiore al metro, il personale dovrà indossare visiera protettiva e mascherina Ffp2 o superiore, senza valvola. Il personale deve anche indossare guanti e indumenti monouso (qualora servano). Possono essere utilizzate docce e spogliatoi solo nel caso si possa rispettare la distanza interpersonale di 2 metri. I clienti devono indossare la mascherina in ogni situazione in cui non sia strettamente necessario rimuoverla.

