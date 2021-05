Khaby Lame, l’italiano più famoso di TikTok non ha (ancora) la cittadinanza

21 Maggio 2021 – 17:29

Ha conquistato più di 50 milioni di fan con i suoi video trasmessi dalla sua casa di Chivasso e appena può non fa che nominare il suo quartiere. Eppure il tiktoker è nato in Senegal e, nonostante 20 anni di residenza nel nostro Paese, ha raccontato di non avere ancora ottenuto la cittadinanza italiana.



Fonte: Fanpage Tech