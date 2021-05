Ibm scommette sull’intelligenza artificiale applicata al linguaggio

21 Maggio 2021 – 9:04

(foto: Matthias Balk/picture alliance via Getty Images)Le imprese italiane, come le cugine europee, nella corsa all’adozione dell’intelligenza artificiale sono scattate con buon tempismo dai blocchi di partenza. Lo rivela il nuovo studio Ibm global Ai adoption index 2021 condotto da Morning Consult sugli specialisti It di oltre 5.501 aziende di tutto il mondo, di cui 500 italiane. Il 42% dei professionisti italiani nel campo informatico (contro il 36% dei colleghi europei) ha confermato che le rispettive aziende hanno accelerato proprio a causa della pandemia. Solo il 30% ha riferito che non ci sono stati cambiamenti negli investimenti. Nello specifico la metà delle grandi aziende (più di mille dipendenti) già adotta soluzioni di intelligenza artificiale, mentre per quelle sotto questa soglia dimensionale la percentuale è al 25%.

“L’anno scorso siamo entrati a piena velocità in un settore che ci saremmo aspettati maturasse in dieci anni, e invece sta accadendo in tre“, ha sottolineato Alessandro La Volpe, vice presidente technology di Ibm Italia. Per altro l’Italia mostra indici di adozione analoghi a quelli di paesi come Francia, Germania, Spagna e Regno Unito. E la chiave di volta per moltissimi professionisti di information technology (35%) è nella necessità di interagire in un modo nuovo con i propri clienti tramite software o strumenti di automazione.

Alessandro La Volpe, vice presidente technology di Ibm ItaliaPerché si punta sull’intelligenza artificiale?

Il campione italiano intervistato da Ibm ha riconosciuto almeno tre catalizzatori di interesse per la diffusione dell’Ai in ambito aziendale: la sicurezza dei dati (28%), l’automazione dei processi (28%) e il customer care (25%). Il 76% ha ribadito l’importanza di carattere critico della correttezza, sicurezza e affidabilità dell’Ai.

L’automazione dei processi migliora l’efficienza per il 51% del campione, consente risparmi per il 42% e riduce i rischi di problemi tecnici per il 35%. I segmenti di riferimento sono quelli di rete, integrazione di app e dati e business process management.

Un tema senza dubbio centrale è quello delle applicazioni di elaborazione del linguaggio naturale, che riguarda le aziende del 40% degli intervistati italiani. “Il 23% riferisce che la propria azienda ha in programma di adottare l’uso di applicazioni di elaborazione del linguaggio naturale (Nlp) nei prossimi 12 mesi“, puntualizza il documento.

Jean-Philippe Desbiolles, vicepresidente globale per i mercati globali dati, cognitive e Ai di Ibm, ha ricordato il caso di Crédit Mutuel, una delle principali banche europee, che sta utilizzando le capacità di natural language processing di Ibm Watson Assistant per “trasformare l’esperienza dei clienti e fornire un valido supporto agli agenti umani, automatizzando le risposte alle richieste online, molto spesso semplici e ripetitive“.

In tal senso in Italia starebbe emergendo una maggiore propensione, rispetto alle aziende europee in generale o a quelle globali, di impiego dell’Ai “per la pubblicità mirata e l’automazione dei call center” ma decisamente inferiore per la sintesi del testo. Permangono comunque come principali ostacoli (dichiarati): i costi, l’impegno formativo e la difficoltà di mantenere i servizi adeguatamente aggiornati.

Caratteristiche dell’Ai

La maggior parte (87%) del campione concorda che “è molto o abbastanza importante per la loro azienda poter costruire ed eseguire i loro progetti di Ai ovunque risiedano i dati“. Solo il 47% afferma che la propria impresa “utilizza attualmente una piattaforma che fornisce una visione unica e completa di tutti i dati della loro organizzazione“; più di un terzo (36%) riferisce di essere in procinto di valutare o migrare verso una tale piattaforma.

In Europa il 43% delle aziende pensa che sia cruciale la capacità dell’Ai di automatizzare i processi al fine di favorire e rafforzare il lavoro a valore aggiunto. Per esempio Ibm Cloud Pak for Data e Watson Orchestrate vengono proposti per “migliorare la gestione dei dati e favorire la produttività in tutto il business“. Non meno importante, per chi ha già investito nell’Ai, la necessità di generare fiducia nei risultati aziendali (72%).

Purtroppo emergono ancora delle criticità o comunque dei limiti alla diffusione dell’intelligenza artificiale. Su tutte la complessità di integrazione (38%), la mancanza di esperienza o conoscenze (33%) e la complessità dei dati e l’organizzazione in silos (29%). “Per quasi il 90% degli intervistati la capacità di eseguire i progetti di Ai ovunque i dati risiedano è cruciale“, sottolinea lo studio.

La possibilità di accedere ai dati da ovunque è la chiave per aumentare l’adozione dell’Ai, ma è anche vero che la proliferazione di dati all’interno di ogni processo aziendale comporta che oltre due terzi dei professionisti in Europa attinga da oltre 20 diverse fonti.

“Le aziende di tutta Europa sono sempre più consapevoli che infondere l’Ai e l’automazione nei propri processi aziendali può rendere l’organizzazione più resiliente, un risultato importante in grado di guidare l’accelerazione dell’Ai e favorire la sua accettazione da parte di audience più ampie. Tuttavia, permangono alcune riserve che ne limitano la piena fiducia e adozione”, ha commentato Desbiolles.

Alcuni impieghi dell’IA di Ibm

United States Tennis Association e Ibm hanno collaborato per lo sviluppo di tre nuove esperienze digitali sul tennis. Due si basano sulle capacità di natural language processing (Nlp) di Ibm Watson e una su Ibm Garage Methodology. In pratica sul sito e sull’app del torneo Us Open sono stati favoriti dibattiti utilizzando le capacità di Nlp per analizzare milioni di notizie e fonti sportive e ottenere informazioni. Allo stesso tempo l’Ai è stata impiegata con Match Insights di Watson Discovery è per cercare e comprendere milioni di articoli, blog e opinioni relativi a una partita, raccogliendo le informazioni più rilevanti. Infine grazie alla tecnologia Ai Highlights è stato possibile riprodurre i suoni dei fan raccolti in centinaia di ore di filmati dei tornei degli ultimi anni per regalare un effetto più veritiero ai telespettatori.

Autostrade per l’Italia sfrutterà l’intelligenza artificiale di Ibm per la nuova piattaforma di monitoraggio delle infrastrutture. Si avvarrà dell’uso di droni, di internet of things e modellazione digitale 3D di Fincantieri NexTech per la sorveglianza e monitoraggio di oltre 4.500 opere presenti sulla rete autostradale. Il nuovo software traccia e gestisce tutte le fasi: dall’organizzazione e conduzione delle ispezioni, fino alla programmazione e realizzazione delle attività di manutenzione o adeguamento, secondo criteri di priorità chiari e condivisi con il ministero delle Infrastrutture e trasporti. Senza contare la possibilità di analizzare un’opera attraverso un “gemello digitale” tridimensionale, che ne riproduce fedelmente tutte le caratteristiche con l’impiego di droni equipaggiati con laser-scanner topografici e telecamere ad altissima risoluzione, che realizzano vere e proprie “tac” delle superfici.

Oggi la piattaforma è in uso sulle 430 opere delle due direzioni di tronco autostradali di Cassino e Bari e sarà progressivamente estesa entro la fine dell’anno sulla totalità dei 1.943 ponti e dei 2.000 cavalcavia della rete. Nel corso del 2021 la sua applicazione sarà estesa ai processi di manutenzione dei ponti e cavalcavia e a tutte le 587 gallerie della rete.

