Highlands Institute: la scuola riparte dal cloud

21 Maggio 2021 – 19:49

Dall’esempio dell’Highlands Institute di Roma un nuovo modo di pensare la scuola ed il suo rapporto con la tecnologia, attingendo in primis al cloud.

The post Highlands Institute: la scuola riparte dal cloud appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico