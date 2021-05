Gli iPhone 12 sono gli smartphone più venduti del 2021

(Foto: Apple)Dominio per la famiglia iPhone 12 nelle classifiche degli smartphone più venduti nel primo trimestre del 2021: il modello standard ha raggiunto la fetta più grande della torta, davanti al 12 Pro Max e al 12 Pro. È interessante notare come anche il quarto posto sia appannaggio di Apple con iPhone 11. I primi modelli non californiani sono gli economici Redmi 9 e 9A, veri e propri best-seller in Cina e India. Bene anche la gamma Samsung di fascia media.

I dati provengono dall’affidabile società di indagini Counterpoint Research che si è concentrata non solo sugli smartphone più venduti, ma anche su quelli che hanno generato più profitto.

(Foto: Counterpoint Research)La classifica dei ricavi, inevitabilmente, è dominata dagli smartphone più costosi e diffusi e non è una sorpresa vedere in vetta iPhone 12 Pro Max con ben il 12% del totale. iPhone 12 scende al secondo posto (11%) dunque ancora terzi e quarti (9 e 3%). L’ammiraglia Samsung Galaxy S21 Ultra 5G è quinta con il 3% dunque ecco 12 Mini al 2% appena davanti il S21 standard (2%) e a Huawei Mate 40 Pro (2%). Chiudono il ranking entrambi all’1% S21 Plus e la sorpresa iPhone Se 2020.

Secondo i dati di Counterpoint Research, il volume globale delle vendite è stato da record nel primo trimestre 2021 con oltre 100 miliardi di dollari ovvero oltre 82 miliardi di euro.

