Allo studio un sistema di satelliti per le comunicazioni attorno alla Luna

21 May 2021 – 11:55

(Foto: Nasa)Quando l’essere umano si stabilirà sulla Luna avremo bisogno di sistemi di comunicazione e di geolocalizzazione efficienti. Per questo l’European Space Agency (Esa) ha commissionato due studi di fattibilità per l’iniziativa Moonlight, una costellazione di satelliti (e non solo) attorno alla Luna che permetta anche di collegarla alla Terra. I contratti sono stati stipulati con consorzi internazionali, uno guidato dall’italiana Telespazio (la stessa che trasmise le storiche immagini televisive del primo allunaggio), l’altro dalla britannica Surrey Satellite Technology: 12 mesi di tempo per elaborare proposte che tengano conto delle esigenze delle agenzie spaziali e delle società commerciali coinvolte, poi l’Esa deciderà il piano operativo finale.

Un nuovo sbarco sulla Luna è previsto per il 2024 con la missione Artemis, con l’intenzione, stavolta, di predisporre la costruzione di colonie stabili umane sul nostro satellite nel corso dei prossimi decenni. Stazioni spaziali, abitazioni, laboratori (chissà, forse anche una banca genetica) in cui agiranno esseri umani e robot, che dovranno banalmente spostarsi e comunicare tra loro e con la Terra.

Sono decine i progetti, pubblici e privati, per esplorare e ,sì, anche sfruttare le risorse sulla Luna a favore del nostro pianeta. Ma per farlo, appunto, occorreranno sistemi di navigazione e di telecomunicazioni, “servizi essenziali” – li ha definiti Luigi Pasquali, amministratore delegato di Telespazio – per rendere la Luna più accessibile e abbattere i costi delle missioni.

L’Esa ha chiamato l’iniziativa Moonlight e prevede una costellazione di satelliti attorno alla Luna (con relative stazioni lunari e terresti) che rendano possibile “navigare senza interruzioni” e “trasmettere sulla Terra tutte le conoscenze acquisite”, ha spiegato Elodie Viau, direttore delle Telecomunicazioni e delle Applicazioni Integrate di Esa durante la conferenza stampa. “Un sistema di telecomunicazioni e navigazione robusto, affidabile ed efficiente renderà le decine di missioni pianificate per la Luna più efficienti in termini di costi e consentirà ai Paesi più piccoli di diventare nazioni spaziali, ispirando la prossima generazione di scienziati e ingegneri”.

