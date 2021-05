Su TikTok Khaby Lame ha superato Dixi D’Amelio e ha più like di Will Smith

20 Maggio 2021 – 14:29

Recentemente il creator ventunenne ha superato la cantante e performer Dixi D'Amelio, che è anche sorella della tiktoker più seguita in assoluto, Charli D'Amelio. Will Smith, lo supera solo in virtù del suo status di vip del mondo cinematografico e musicale, ma i suoi video hanno ricevuto complessivamente meno apprezzamenti.



Fonte: Fanpage Tech