Questa funzione di Google Maps ti eviterà di rischiare un incidente

20 May 2021 – 10:57

Il sistema analizza i dati degli smartphone per capire dove sono i punti in cui gli automobilisti frenano bruscamente, aumentando il rischio di tamponamenti. Le informazioni vengono unite a quelle cartografiche su rotonde, strettoie e altri potenziali fattori di rischio, per creare una mappa delle strade meno sicure ed evitarle in fase di navigazione.Continua a leggere



Il sistema analizza i dati degli

Continua a leggere Il sistema analizza i dati degli smartphone per capire dove sono i punti in cui gli automobilisti frenano bruscamente, aumentando il rischio di tamponamenti. Le informazioni vengono unite a quelle cartografiche su rotonde, strettoie e altri potenziali fattori di rischio, per creare una mappa delle strade meno sicure ed evitarle in fase di navigazione.

Fonte: Fanpage Tech