Pornhub, Remastured: vecchi porno in 4K con l’IA

20 May 2021 – 10:33

Filmati erotici da oltre un secolo fa, rimasterizzati e colorati grazie a un’intelligenza artificiale: questo è il progetto Remastured di Pornhub.

