La mappa delle scuole connesse con la banda ultralarga in Italia

20 Maggio 2021 – 15:04

Foto: MArco Passaro / IPAPiù di 7mila scuole in Italia dalle elementari alle superiori sono connesse con la banda larga. Il dato arriva da Open Fiber, l’azienda controllata da Cassa depositi e prestiti e dal fondo australiano Macquarie, dopo l’uscita di scena di Enel, e incaricata di realizzare la rete in fibra ottica nazionale. La società ha reso noti i dati relativi agli istituti scolastici connessi alla banda ultralarga, che Wired ha raccolto in questa mappa.

Ogni punto sulla mappa corrisponde ad una scuola connessa alla fibra ottica. Il filtro nella parte bassa consente di isolare una singola regione. Non sono presenti nell’elenco le scuole di Trentino-Alto Adige e Valle d’Aosta, che anche negli elenchi del ministero dell’Istruzione si trovano a parte. Nel dataset messo a disposizione da Open Fiber ci sono in realtà poco meno di 11mila istituti. La scelta di Wired è stata però quella di escludere dalla rappresentazione le scuole dell’infanzia, concentrandosi cioè su quelle coinvolte nella didattica a distanza durante le chiusure dovute al contenimento della pandemia da Sars-Cov-2. Open Fiber ha inoltre fatto sapere che aggiornerà periodicamente l’elenco sul suo sito.

Delle oltre 7mila scuole mappate, poco più di 5mila rientrano nel bando Piano scuole indetto da Infratel, società controllata da Invitalia che si occupa di coordinare il cablaggio in fibra ottica del Belpaese. Sono quelle in verde sulla mappa. Il piano offre agli istituti scolastici che aderiscono una connessione simmetrica in fibra fino ad 1 Gigabit al secondo, un servizio offerto gratuitamente per un periodo di 5 anni.

Un’iniziativa che, a regime, prevede di connettere alla rete in fibra ottica oltre 35mila istituti in tutto il paese entro il 2023. Non sarà ovviamente Open Fiber, che si occupa della costruzione della rete, a fornire la connessione. Al momento sono state selezionate Fastweb, Intred e Tim, che si sono impegnate a connettere entro settembre rispettivamente 2.195, 680 e 2.200 scuole entro settembre. Un servizio strategico qualora la pandemia dovesse costringere nuovamente le autorità a imporre la didattica a distanza per contenere la diffusione dei contagi e, più in generale, per fornire accesso alle risorse della rete e alle sue potenzialità a studenti e insegnanti.

