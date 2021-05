Kiyan Prince, il 15enne inglese ucciso nel 2006, rivive in FIFA 21

20 Maggio 2021 – 14:29

Kiyan Prince entra a far parte dei giocatori di FIFA 21 per un importante omaggio: in occasione del 15° anniversario della sua morte, il QPR ha deciso di re-ingaggiarlo simbolicamente. Prince è disponibile anche nella modalità Ultimate Team, in cui è possibile sbloccare alcuni kit dedicati al giovane calciatore.

Fonte: Fanpage Tech