Ingenuity e Perseverance dialogano tramite Zigbee

20 Maggio 2021 – 16:49

Il drone Ingenuity e il rover Perseverance dialogano su Marte a distanza tramite il noto protocollo Zigbee già usato nelle smart home sulla Terra.

Fonte: Punto Informatico