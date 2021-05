Come usare il filtro con i titoli degli episodi di Dragon Ball

20 Maggio 2021 – 17:29

Uno degli ultimi filtri che si stanno diffondendo in modo virale su Instagram trasforma i soggetti in protagonisti del celebre anime creato da Akira Toriyama. In coda ai video ripresi il narratore annuncia con enfasi il titolo di un episodio della serie, con la musica originale a fare da sottofondo.Continua a leggere



Fonte: Fanpage Tech