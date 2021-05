Colonial Pipeline: pagato riscatto di 4,4 milioni

20 Maggio 2021 – 13:49

Il CEO di Colonial Pipeline ha confermato il pagamento di 4,4 milioni di dollari in Bitcoin al gruppo DarkSide autore dell’attacco ransomware.

