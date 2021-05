C’è un nuovo, enorme iceberg che si è staccato dall’Antartide

20 Maggio 2021 – 15:05

A76 (Foto: Esa)Un iceberg grande quasi quanto il Molise si è staccato dalla piattaforma glaciale di Ronne, nella parte occidentale dell’Antartide, e sta ora galleggiando nel mare di Weddell. Con i suoi 4.320 chilometri quadrati di superficie, l’enorme blocco di ghiaccio è stato dichiarato il più grande iceberg del mondo dall’Agenzia spaziale europea (Esa). Le immagini del gigante galleggiante sono state catturate dalla missione satellitare Copernicus Sentinel-1 e poi pubblicate sul sito dell’Esa, che ha messo a confronto le sue dimensioni con quelle dell’isola spagnola di Maiorca.

Il nuovo campione del mondo è stato denominato A76. Come tutti gli iceberg ha ricevuto la sua sigla sulla base del quadrante dell’Antartide da cui ha avuto origine, al quale viene aggiunto un numero sequenziale e, nel caso di frammentazione, una lettera finale. A76 supera di circa mille chilometri quadrati la grandezza di A23A che, con i suoi 3380 chilometri quadrati, aveva assunto il primato di iceberg più grande del mondo a seguito dello scioglimento di A68 (grande il doppio di A23A) si nell’oceano Atlantico un mese fa, dopo due anni di “navigazione”. A68, oltre che per le sue dimensioni, era diventato famoso per essere arrivato molto vicino al contatto con le isole britanniche della Georgia Australe, mettendo potenzialmente in pericolo le colonie di pinguini che abitano quei territori.

La piattaforma glaciale di Ronne, da cui sia A76 che A23A si sono staccati, è tra le più enormi lastre di ghiaccio galleggianti collegate alla massa terrestre dell’Antartide e che si estendono nei mari circostanti. Il periodico distaccamento di grandi sezioni di queste lastre fa parte di un ciclo naturale della vita dei ghiacciai. Tuttavia, il deterioramento di alcune di queste piattaforme ha subito una forte accelerazione negli ultimi anni, un fenomeno che gli scienziati reputano essere collegato al cambiamento climatico e alle emissioni di CO2.

