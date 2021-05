ByteDance, cambio al vertice per il colosso cinese

20 Maggio 2021 – 10:49

Il fondatore Zhang Yiming lascia il ruolo di CEO del gigante ByteDance nelle mani di Liang Rubo per assumere un nuovo ruolo nella società.

