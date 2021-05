Ventilatore USB, luce e supporto: così è regalato

19 May 2021 – 10:24

Non solo ventilatore USB, ma anche luce LED con batteria interna e supporto per smartphone: il gadget 3-in-1 oggi proposto con un doppio sconto.

The post Ventilatore USB, luce e supporto: così è regalato appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico