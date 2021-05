Super Cashback: perché fermare i furbetti, subito

19 Maggio 2021 – 19:49

C’è in gioco la fiducia dei cittadini nel programma, ancor più che l’assegnazione del bonus previsto per questo primo semestre dell’iniziativa.

The post Super Cashback: perché fermare i furbetti, subito appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico