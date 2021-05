Quest’app ti dirà se potresti avere un tumore della pelle

19 Maggio 2021 – 11:29

Annunciato da Google nel corso della sua conferenza annuale, lo strumento usa l’intelligenza artificiale per comparare le foto scattate in tempo reale dagli utenti a 288 diverse malattie della pelle. L’app non va utilizzata per l’autodiagnosi e non sostituisce un parere medico, ma può convincere molti a prenotare un appuntamento e rassicurare chi non corre particolari rischi.Continua a leggere



Fonte: Fanpage Tech