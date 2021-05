Qualcomm annuncia due modem 5G in formato M.2

19 Maggio 2021 – 19:50

Qualcomm ha annunciato un reference design per i modem Snapdragon X65 e X62 5G in formato M.2 per PC e notebook.

The post Qualcomm annuncia due modem 5G in formato M.2 appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico