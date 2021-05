Il Motorola Razr speciale che celebra lo scudetto dell’Inter

19 Maggio 2021 – 6:44

(Foto: Motorola)Lenovo e Motorola presentano la versione speciale di Razr 5G per celebrare il 19esimo scudetto dell’Inter che uscirà in 2021 esemplari numerati con la serigrafia speciale. Oltre all’edizione limitata dello smartphone pieghevole touch si riceverà anche la maglietta celebrativa ufficiale. Lenovo si era stretta due anni fa in una collaborazione pluriennale con l’Inter nella veste di Global Technology Partner del Club.

Un modello esclusivo per veri appassionati nerazzurri quello che Lenovo e Motorola hanno predisposto e già messo in vendita sul sito ufficiale così come presso Spazio Lenovo in Corso Giacomo Matteotti, 10 a Milano. Niente bicolore della scocca, che dunque rimane total black, ma una speciale serigrafia che riporta il numero dell’esemplare con il logo della squadra e la scritta “Campioni d’Italia 20/21”.

A parte il trattamento a livello cosmetico non ci sono altre sostanziali differenze tra il Razr 5G per lo scudetto dell’Inter e il modello tradizionale. Lo smartphone punta su un display principale di tipo plastic oled che si può aprire a conchiglia fino a raggiungere una diagonale da 6,2 pollici in fhd+ e c’è uno schermo secondario di servizio da 2,7 pollici che può servire per svariate funzioni rapide come pagamenti nfc, risposte rapide ai messaggi e navigazione gps.

La cerniera centrale promette fino a 200000 movimenti di apertura e chiusura e come, da nome, si naviga velocemente in 5G, il SoC è uno Snapdragon 765G con scheda grafica Adreno 620, la memoria è da 256 gb, c’è una fotocamera posteriore Samsung Isocell Bright Gm1 da 48 megapixel con apertura f/1,7 e anteriore da 20,2 megapixel, mentre la batteria è da 2800 mAh.

Il prezzo di vendita della versione speciale di Razr 5G è di 1499 euro.

The post Il Motorola Razr speciale che celebra lo scudetto dell’Inter appeared first on Wired.

Fonte: Wired