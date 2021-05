È in arrivo una nuova serie animata dedicata a Batman

19 May 2021 – 17:08

Dai fumetti al cinema passando per la tv. E in molti concordano che una delle versioni più memorabili di Batman sia sicuramente quella della celebre serie animata degli anni ’90. In seguito ce ne sono state altre, certo, ma poche hanno raggiunto lo stesso grado di venerazione. Ora ci proverà un nuovo progetto messo in cantiere da Hbo Max e Cartoon Network: s’intitolerà Batman: Caped Crusader e avrà un trio di produttori illustri, ovvero Bruce Timm (uno dei più importanti fumettisti della Dc Comics) e i registi J.J. Abrams e Matt Reeves.

Il primo, Timm, torna dunque così al formato televisivo, dopo aver lasciato un segno indelebile in quella Animated Series che ha debuttato nel 1992. Secondo la presentazione ufficiale, Batman: Caped Crusader “intratterrà allo stesso modo i nuovi appassionati e i fan della prima ora”, mentre da questo team creativo di assoluto livello ci si aspetta una produzione destinata a diventare un nuovo classico contemporaneo. Gli stessi produttori hanno descritto il progetto come “elettrizzante, cinematografico e in connessione con le radici più noir dell’Uomo pipistrello, mentre si approfondiscono gli aspetti psicologici di questi personaggi iconici”.

Al momento non ci sono ulteriori dettagli su come sarà affrontata la storia del supereroe, né se questa serie animata si ricollegherà agli altri progetti in lavorazione nel grande universo cinematografico Dc: Reeves, infatti, è alla regia di The Batman, il film che racconterà un giovane Bruce Wayne interpretato da Robert Pattinson alle prese con un’avvincente detective story; sempre da questo film dovrebbe essere tratta una serie dedicata alla polizia di Gotham. J.J. Abrams da parte sua sta lavorando a una pellicola su un Superman nero e a una stagione – sempre su Hbo Max – dedicata alla Justice League Dark.

