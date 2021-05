Cosa succede alle criptovalute: perché stanno crollando tutte

19 Maggio 2021 – 20:29

Da Bitcoin a Ethereum passando per Dogecoin: non c’è criptovaluta il cui valore non stia precipitando in questi giorni. L’andamento in negativo di questo periodo è il risultato di due eventi specifici, che si sono verificati a distanza di pochi giorni e sono stati amplificati dalle reazioni degli investitori.Continua a leggere



Fonte: Fanpage Tech