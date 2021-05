Cosa c’è in Android 12, l’aggiornamento che cambierà faccia al tuo smartphone

19 Maggio 2021 – 17:29

Google ha presentato in queste ore l’ultimo aggiornamento del sistema operativo attualmente installato su più di 3 miliardi di dispositivi. In arrivo ci sono un’interfaccia grafica completamente rinnovata e novità più di sostanza sul fronte di privacy e gestione delle notifiche. Non tutti però potranno mettere le mani sul nuovo software.Continua a leggere



Google ha presentato in queste ore l’ultimo aggiornamento del sistema operativo attualmente installato su più di 3 miliardi di dispositivi. In arrivo ci sono un’interfaccia grafica completamente rinnovata e novità più di sostanza sul fronte di privacy e gestione delle notifiche. Non tutti però potranno mettere le mani sul nuovo

Continua a leggere Google ha presentato in queste ore l’ultimo aggiornamento del sistema operativo attualmente installato su più di 3 miliardi di dispositivi. In arrivo ci sono un’interfaccia grafica completamente rinnovata e novità più di sostanza sul fronte di privacy e gestione delle notifiche. Non tutti però potranno mettere le mani sul nuovo software

Fonte: Fanpage Tech