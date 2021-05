C’è un appello al ministro Colao per abilitare le firme digitali per i referendum

19 Maggio 2021 – 18:04

L’associazione Luca Coscioni ha lanciato un appello al ministro per l’Innovazione tecnologica, Vittorio Colao, per chiedere l’introduzione della firma digitale per i referendum e per le leggi di iniziativa popolare.

Marco Gentili, co-presidente dell’associazione Luca Coscioni, ha inviato una lettera al ministro Colao, con la richiesta di intervenire urgentemente nel decreto Semplificazioni, previsto per i prossimi giorni, e inserirvi le procedure necessarie per poter garantire la raccolta delle firme e tramite il Sistema pubblico di identità digitale (Spid) e carta di identità elettronica (Cie). Nella lettera, Gentili ha esortato il ministro all’esercizio delle proprie funzioni, per riparare alla “violazione in corso dei diritti costituzionali dei cittadini”, chiedendo che “ogni sottoscrizione su proposte di iniziativa popolare legislativa e referendaria, a livello nazionale, regionale e comunale, possa essere immediatamente attivabile anche attraverso modalità digitali”.

Il Parlamento ha già approvato questa modalità di partecipazione democratica. Infatti, a partire dal primo gennaio 2022, dovrà essere possibile raccogliere le firme in maniera digitale (solo per i referendum nazionali), attraverso una piattaforma che sarà disposta dalla presidenza del Consiglio, entro la fine del 2021, o tramite Spid e Cie. Gentili e l’associazione Luca Coscioni hanno però chiesto che il governo anticipi, con effetto immediato, la validità delle firme raccolte tramite Spid e Cie, “affinché la riattivazione dei diritti di partecipazione democratica non sia rinviata a data da destinarsi, ma sia resa operativa nei termini più brevi”.

Nella lettera viene anche ricordato che, in Italia, le procedure di raccolta firme sono amministrate da una legge vecchia di 50 anni e che il comitato per i diritti umani delle Nazioni unite l’ha giudicata contrarie al diritto dei cittadini a partecipare alla vita pubblica. Sottolineandone le “irragionevoli restrizioni” che ostacolano i comitati promotori di queste iniziative. Gentili sottolinea inoltre come “non si possa accettare che la democrazia, nell’era del lavoro agile e della didattica a distanza, resti l’unica attività il cui esercizio a distanza resti precluso, nonostante la tecnologia lo renda possibile”.

Gentili è anche tra i promotori del referendum per l’eutanasia legale, per proporre l’abrogazione parziale dell’articolo 579 del codice penale, che impedisce di fatto la legalizzazione dell’eutanasia in Italia. Per raccogliere le 500mila firme necessarie ad attivare il referendum, i comitati dovranno preparare banchetti fisici nelle piazze e nelle vie del nostro paese, e attendere la validazione di un pubblico ufficiale. Modalità impossibili da praticare durante la pandemia, a causa delle restrizioni imposte per limitare il contagio e che potrebbero essere semplificate e velocizzate tramite l’utilizzo delle tecnologie digitali. La raccolta firme in formato digitale è già una pratica comune in quasi tutta l’Unione europea e in alcuni paesi, come per esempio la Germania, le firme digitali sono valide anche per la presentazione dei nuovi partiti alle competizioni elettorali nazionali e europee.

The post C’è un appello al ministro Colao per abilitare le firme digitali per i referendum appeared first on Wired.

Fonte: Wired