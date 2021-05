Bitcoin sprofonda a meno di 40000 dollari

19 May 2021 – 10:01

Ennesimo importante ribasso per il valore di Bitcoin: il prezzo non si trovava al di sotto dei 40000 dollari dall’inizio di febbraio.

