Bitcoin, Ethereum, Dogecoin: cadono le criptovalute

19 May 2021 – 16:40

La settimana è contraddistinta da una caduta continua e repentina delle maggiori criptovalute, con perdite che superano ampiamente il 30%.

The post Bitcoin, Ethereum, Dogecoin: cadono le criptovalute appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico