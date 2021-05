Arriva Pride, la docuserie sulla storia e le conquiste del movimento Lgbt+

19 May 2021 – 12:19

https://www.youtube.com/watch?v=iJNMAxwQXhM

È stata annunciata la data di debutto di Pride, nuova docuserie sulla lotta per i diritti civili Lgbt+ negli Stati Uniti: sarà disponibile dal 25 giugno nella sezione Star di Disney+. Racconterà i traguardi del movimento a partire dagli anni ’50; in particolare, affronterà la sorveglianza dell’Fbi sulle persone omosessuali durante il Lavender Scare di quel periodo (in cui negli Usa si scatenò una vera e propria caccia alle streghe), le battaglie culturali nei ’90, l’ottenimento del matrimonio egualitario e le sfide contemporanee dell’identità queer. Si alterneranno così le testimonianze di figure eroiche, come il pioniere dei diritti civili Bayard Rustin, la poetessa Audre Lord e i senatori Tammy Baldwin e Lester Hunt. Ancora: Christine Jorgensen, Flawless Sabrina, Ceyenne Doroshow, Susan Stryker, Kate Bornstein, Dean Spade e Raquel Willis.

In ogni episodio registi diversi mostrano il loro punto di vista sui vari decenni che si susseguono, a partire dalle repressioni messe in atto dal senatore Joseph McCarthy fino alle prime rivolte degli anni ’60 che hanno portato poi ai moti di Stonewall, ai primi Gay Pride, senza dimenticare la controcultura degli ’80, la pandemia di Aids, il passaggio dal Don’t Ask Don’t Tell di Bill Clinton al Love Wins di Barack Obama.

Proteste, violenze, discriminazioni, ma anche spettacoli, marce pacifiche, manifestazioni di solidarietà e umanità. Perché questa e molto di più è stata la storia del movimento Lgbt+ negli Stati Uniti. Pride, prodotta fra gli altri dal media americano Vice, ha fatto il suo debutto in anteprima in patria sul canale Fx lo scorso 14 maggio con i primi tre episodi, per poi concludersi il 21 maggio, e arrivare da noi in Italia pochi giorni dopo.

The post Arriva Pride, la docuserie sulla storia e le conquiste del movimento Lgbt+ appeared first on Wired.

Fonte: Wired