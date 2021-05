Apple iMac e iPad Pro nei negozi dal 21 maggio

19 May 2021 – 16:27

Apple ha comunicato che i nuovi iMac e iPad Pro con chip M1 possono essere acquistati online o nei negozi dal 21 maggio.

