Parler è tornato sull’App Store di Apple

18 Maggio 2021 – 18:04

Dopo aver fatto tanto parlare di se per il suo atteggiamento permissivo e la sua soglia di moderazione dei contenuti quasi nulla, che ha attirato tantissimi estremisti di destra e sostenitori di Donald Trump, il social network amato dai conservatori Parler è tornato su App Store.

Era stato inizialmente messo offline da Amazon Web Services, che lo scorso gennaio ne aveva sospeso il servizio di hosting costringendo il social network a ripiegare su un altro provider. Mentre cercava disperatamente di tornare online difendendo a spada tratta le sue regole, che permettevano agli utenti di pubblicare materiale d’odio, razzista ed estremista, Parler ha subito un altro duro colpo, sferrato in contemporanea da Google e da Apple, che l’hanno rimosso dai loro store.

Mentre Parler lottava per tornare online la società ha cercato, invano, di intentare una causa contro Amazon, sventolando la bandiera della libertà di parola e cercando di accusare il gigante dell’ecommerce di complottare con i democratici per tappare la bocca ai conservatori.

Dopo aver licenziato il suo amministratore delegato, John Matze, privandolo di tutte le sue azioni, il social network è riuscito a tornare online con delle nuove regole, senza però stravolgere troppo la sua idea di “libertà di parola prima di tutto”.

La piattaforma ora adotta un sistema di moderazione tramite Ia che nasconde i post contrassegnati dal sistema come discorsi d’odio. Questi post sono ancora visibili, dopo aver premuto il pulsante che ne rivela il contenuto, sui dispositivi Android e tramite i browser desktop. Dall’applicazione per iOs, invece, questi post restano nascosti. Per questo motivo Apple ha riaperto le porte a Parler ospitandone di nuovo il download dell’applicazione.

Siccome questi post restano ancora consultabili sullapp di Android, Google non ha ancora ceduto ma si è detto disponibile a riaccettare l’app di Parler qualora questo decidesse di conformarsi alle sue regole, che sono più severe di quelle di Apple.

