Intel annuncia Optane H20 per notebook e desktop

18 Maggio 2021 – 13:50

Intel Optane H20 è un modulo M.2 2280 per notebook e desktop con 32 GB di memoria Optane e 512 GB o 1 TB di memoria flash NAND QLC 3D.

