I truffatori che si fingono Elon Musk sul web hanno rubato milioni di dollari in criptovalute

18 Maggio 2021 – 18:04

(foto: Win McNamee/Getty Images)A luglio del 2020 numerosi account su Twitter sono stati violati ed utilizzati per truffare i loro follower invitandoli a inviare bitcoin. Tra i profili violati c’era anche quello del fondatore di Tesla e SpaceX Elon Musk. Vista la sua recente attività nel campo delle criptovalute e alla luce del fatto che numerosi utenti hanno abboccato alla truffa dell’anno scorso, Elon Musk è diventato il personaggio più imitato dai truffatori online interessati al mondo dei bitcoin. Fingendosi lui, negli ultimi 6 mesi i truffatori sono riusciti a far spendere oltre 2 milioni di dollari in criptovalute ai follower di Musk.

A rivelare il preoccupante dato è stata la Federal Trade Commission statunitense, che ha spiegato come gli utenti cadano spesso vittime di truffe che promettono enormi rendimenti garantiti a seguito di un investimento in criptovalute.

Secondo la Ftc, per anni i truffatori si sono spacciati per Musk usando tecniche ingannevoli su Twitter e proponendo investimenti in bitcoin o altre criptovalute. Il modus operandi è sempre lo stesso: creare un finto profilo che riutilizza le medesime immagini del profilo originale ma scrivendo in modo leggermente errato il nome utente. Settando poi il nome visualizzato correttamente i truffatori fanno affidamento sulla scarsa attenzione che gli utenti hanno nel verificare la veridicità del contatto.

Fingendo di essere Musk, i truffatori chiedono poi alle vittime di inviare una somma in criptovaluta a un indirizzo di portafoglio specifico, promettendo in cambio della ricezione di un pagamento più elevato dovuto all’investimento. Cosa che, purtroppo per le vittime, mai accadrà.

La cifra di 2 milioni di dollari è stata rivelata in un rapporto più ampio sulle criptovalute pubblicato lunedì 17 maggio dalla Ftc. Da ottobre 2020, i consumatori hanno riferito di aver perso più di 80 milioni di dollari in truffe collegate alle criptovalute. Questa cifra è “aumentata di oltre dieci volte anno su anno”, ha affermato la Ftc. Secondo l’analisi, consumatori perdono in media circa 1.900 dollari al mese a causa di queste truffe.

