Giornata Internazionale dei Musei, 15 libri per bambini e ragazzi

18 May 2021 – 6:00

Oggi 18 maggio si celebra la Giornata Internazionale dei Musei. Non è una ricorrenza recente: istituita già nel 1977 con lo scopo di promuovere l’importanza delle esposizioni per la società e il suo sviluppo, ogni anno è legata a un tema specifico, questa volta tocca al futuro stesso dei musei. Il settore, naturalmente, è stato uno dei più colpiti dalla crisi legata alla pandemia di Covid-19: i lunghi mesi di chiusura completa, uniti al drastico calo dell’afflusso turistico, hanno messo a dura prova la sostenibilità economica dei musei stessi. Questa giornata internazionale 2021 mira, quindi, a guardare avanti con due parole chiave: rigenerarsi e reinventarsi, anche grazie ai mezzi digitali.

Tra le vocazioni delle istituzioni museali c’è anche quella di contribuire a dare un’istruzione di qualità. In questo, il legame con la scuola e la formazione dei più giovani è fortissimo e perdura da molto tempo. Chi non ricorda le numerose gite scolastiche effettuate nei musei della propria città, alla scoperta di strumenti musicali, fossili e reperti archeologici? Proprio per questo, anche la letteratura per l’infanzia celebra il ruolo dei musei in quanto tali. Non solo contenitori e certamente non spazi neutri, racchiudono per bambine e bambini una tipologia di esperienza a sé stante, non riconducibile unicamente alle loro collezioni, ma a una immersione olistica nel mondo-museo.

Nella gallery abbiamo scelto 15 libri per bambini e ragazzi che celebrano i musei in quanto tali. Si parla del Museo Egizio di Torino e del Guggenheim di New York, del Correr di Venezia e del Pompidou di Parigi. Ma si parla anche dei segreti che costudiscono i musei stessi, della loro organizzazione complessa e delle sale nascoste, e della loro rilevanza in quanto edifici architettonicamente unici. Tutto questo senza dimenticare i romanzi, perché come trascurare furti, falsi e investigazioni? Insomma, i musei sono una vera e propria macchina dell’immaginazione per i bambini (e per gli adulti!). E speriamo che questa carrellata di libri faccia venire tanta, tanta voglia di andarne a visitare uno di persona.

