Comprò il primo tweet di Dorsey (NFT), arrestato

18 Maggio 2021 – 10:49

Sina Estavi, numero uno di Bridge Oracle e CryptoLand, sarebbe stato arrestato in Iran con l’accusa di aver perturbato il sistema economico.

