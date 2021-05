Come funziona la musica ad alta qualità di Apple

18 May 2021 – 7:58

Lo ha annunciato l’azienda di Cupertino nelle ultime ore, specificando anche che per tutti gli iscritti sarà disponibile il catalogo musicale in formato Dolby Atmos e compatibile con l’audio spaziale delle cuffie AirPods. Ecco come funzionano le due novità.Continua a leggere



Fonte: Fanpage Tech