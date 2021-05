Pow3r sui cheater di Call of Duty Warzone: “Combattere il problema al 100% è difficile”

17 Maggio 2021 – 17:29

Dopo l’hashtag #FIXWARZONEita creato da Giorgio “Pow3r” Calandrelli, la community italiana di Call of Duty Warzone ha preso coscienza del problema del cheating e dello stream sniping, pratiche di accanimento contro gli streamer che non consentono di giocare genuinamente secondo le regole di gioco. Abbiamo parlato del problema direttamente con Pow3r per capire meglio la vicenda e quali saranno i passi futuri per risolvere il problema.

Fonte: Fanpage Tech