Khaby, l’italiano più famoso di TikTok, ha più follower di Mark Zuckerberg. E lui gli scrive

17 Maggio 2021 – 17:29

L’ascesa social del ventunenne di Chivasso è passata in queste ore anche per il riconoscimento dell’uomo che i social network li ha fatti diventare quello che sono oggi: Mark Zuckerberg. Il fondatore di Facebook è infatti intervenuto in queste ore per rispondere a un messaggio indirizzatogli indirettamente dal tiktoker.Continua a leggere



L’ascesa social del ventunenne di Chivasso è passata in queste ore anche per il riconoscimento dell’uomo che i social network li ha fatti diventare quello che sono oggi: Mark Zuckerberg. Il fondatore di

Continua a leggere L’ascesa social del ventunenne di Chivasso è passata in queste ore anche per il riconoscimento dell’uomo che i social network li ha fatti diventare quello che sono oggi: Mark Zuckerberg. Il fondatore di Facebook è infatti intervenuto in queste ore per rispondere a un messaggio indirizzatogli indirettamente dal tiktoker.

Fonte: Fanpage Tech