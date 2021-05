Ford Power-Up cambia le regole del gioco degli aggiornamenti dell’auto

Ford Power-UpFord Power-Up è la tecnologia di aggiornamento software wireless dell’Ovale Blu. Grazie a lei, guidare un veicolo sempre aggiornato sarà la normalità per i clienti Ford. Aggiornamenti che rappresentano miglioramenti e maggiori funzionalità derivati dalla lettura da parte della vettura stessa dei suoi problemi e delle preferenze dei clienti.

Ford Power-Up rappresenta una nuova architettura tech di seconda generazione completamente connessa. Si tratta di aggiornamenti wireless semplici e veloci, che aiutano a migliorare funzionalità, qualità ed esperienza. Sono in grado di aggiornare la maggior parte dei moduli del computer del veicolo. Questi sono più di 110 sui modelli di alta gamma. Aggiornamenti concepiti per migliorare l’esperienza dei clienti e ridurre la necessità di interventi.

Ovviamente, ciò è valido solo sui veicoli dotati di connettività avanzata e modem integrato. Una trasformazione che coinvolge oltre 6 milioni di veicoli in circolazione a livello globale. Se gli aggiornamenti software sono molto comuni per miliardi di dispositivi connessi, ciò non è ancora vero per i veicoli. Gli aggiornamenti del software Ford Power-Up arriveranno rapidamente alle vetture del gruppo. Una tecnologia fluida che consentirà agli upgrade che richiedono il riavvio di essere programmati negli orari in cui si dorme.

A differenza degli aggiornamenti per dispositivi come i laptop, che sembrano riavviarsi sempre nei momenti più inopportuni, i clienti potrebbero non accorgersi nemmeno che l’installazione è avvenuta fino a quando, il mattino dopo, non accederanno alla loro Ford.

Molti aggiornamenti del software Ford Power-Up saranno praticamente invisibili ai clienti. Il merito è della piattaforma tech in grado di procedere all’installazione in background di gran parte del nuovo software. Inoltre, molti aggiornamenti richiederanno poca o nessuna azione da parte dei clienti. Gli upgrade abilitati dalla tecnologia Sync di nuova generazione rimarranno in esecuzione fino a quando non sarà pronta la nuova versione.

Le nuove funzionalità di Ford Power-Up

A beneficiare di Ford Power-Up saranno anche i clienti della prima vettura elettrica di Ford, la Mustang Mach-E. Riceveranno presto Ford Sketch. Indicato come Note nel menu del veicolo, sarà un passatempo per disegnare con il touchscreen e cimentarsi in semplici passatempi mentre il Suv è parcheggiato.

Un altro importante upgrade arriverà a Remote Vehicle Setup e Trip Logs. Queste funzioni permettono ai clienti Mustang di utilizzare il FordPass per impostare le preferenze del profilo, comprese tutte le preimpostazioni della radio e di inviare nel cloud i dati durante il monitoraggio dell’utilizzo della batteria e altri dettagli di guida.

Già nelle prossime settimane i clienti potranno ricevere nuove feature relative all’infotainment Sync aggiornate. Tra queste Navigation. I miglioramenti apportati forniranno automaticamente utili suggerimenti sulla destinazione. Inoltre, la nuova connettività cloud combina il riconoscimento dei comandi vocali conversazionali con la ricerca Internet. Per quanto riguarda Apple CarPlay ci sarà un miglioramento della compatibilità. Infine, previsti dei miglioramenti anche per il manuale di prodotto Digital Owner’s Manual. La volontà è di rendere le guide digitali sempre più interattive.



