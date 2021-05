“Faccio 10.000 euro in un giorno e non voglio più studiare”: la confessione della tiktoker

17 May 2021 – 17:25

Alicia ha raccontato di aver iniziato a pubblicare video su TikTok come passatempo durante il lockdown, puntando soprattutto sui lip-sync. La fama su TikTok l'ha colta mentre stava preparandosi a chiudere il suo percorso di formazione secondaria, che per il momento non proseguirà in una carriera universitaria.



Alicia ha raccontato di aver iniziato a pubblicare video su TikTok come passatempo durante il lockdown, puntando soprattutto sui lip-sync. La fama su TikTok l'ha colta mentre stava preparandosi a chiudere il suo percorso di formazione secondaria, che per il momento non proseguirà in una carriera universitaria.

Fonte: Fanpage Tech