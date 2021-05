Vai al museo? Con UBER il viaggio costa la metà

16 Maggio 2021 – 10:49

Uber annuncia una iniziativa rivolta agli utenti che intendono visitare un museo nelle maggiori città italiane: due viaggi a metà prezzo.

The post Vai al museo? Con UBER il viaggio costa la metà appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico