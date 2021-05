Vaccini in azienda: le indicazioni per la privacy

16 Maggio 2021 – 13:49

Il Garante della privacy ha indicato i soggetti che possono raccogliere i dati dei cittadini che effettueranno la vaccinazione sul luogo di lavoro.

The post Vaccini in azienda: le indicazioni per la privacy appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico