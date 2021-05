Febbre da Super Cashback, la pressione sale

16 Maggio 2021 – 10:49

La corsa al Super Cashback vede aumentare fortemente il ritmo delle transazioni: ecco alcune statistiche ulteriori sui 100.000 in gara.

The post Febbre da Super Cashback, la pressione sale appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico