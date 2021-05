Cisco per gli insegnanti: Docenti Connessi e Sicuri

16 Maggio 2021 – 13:49

Webinar e corsi rivolti agli insegnanti, proposti in modo del tutto gratuito da Cisco: l’iniziativa Docenti Connessi e Sicuri al via il 20 maggio.

