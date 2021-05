Windows 10 build 21382: supporto HDR per Photoshop

15 May 2021 – 12:58

Nella build 21382 di Windows 10, riservata agli iscritti al programma Insider, è stato aggiunto il supporto HDR per le app con gestione del colore.

Fonte: Punto Informatico