Ingenuity: volo marziano con occhiali 3D

15 Maggio 2021 – 10:49

La NASA ha pubblicato un video in 3D del terzo volo effettuato da Ingenuity su Marte (25 aprile) e le istruzioni per costruire gli occhiali.

