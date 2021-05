Finale Coppa Italia: allo stadio con Mitiga

15 May 2021 – 10:30

Mitiga è l’app che permetterà di accedere al Mapei Stadium per assistere alla finale di Coppa Italia tra Juventus e Atalanta del 19 maggio.

The post Finale Coppa Italia: allo stadio con Mitiga appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico