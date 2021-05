TikTok vuole aiutarti a trovare lavoro: sull’app arrivano i videocurriculum

14 Maggio 2021 – 17:29

Il servizio per il momento è pensato come un sistema separato dall’app di condivisione e per essere attivato dalle aziende che cercano personale. Questi gruppi, se presenti su TikTok, potranno allestire una pagina web raggiungibile dall’app e alla quale potranno pubblicare i dettagli della loro operazione di reclutamento. Gli utenti che accedono a queste pagine potranno poi decidere di inviare all’azienda un tiktok per proporsi come candidati.Continua a leggere



Il servizio per il momento è pensato come un sistema separato dall’app di condivisione e per essere attivato dalle aziende che cercano personale. Questi gruppi, se presenti su TikTok, potranno allestire una pagina web raggiungibile dall’app e alla quale potranno pubblicare i dettagli della loro operazione di reclutamento. Gli utenti che accedono a queste pagine potranno poi decidere di inviare all’azienda un tiktok per proporsi come candidati.

Continua a leggere Il servizio per il momento è pensato come un sistema separato dall’app di condivisione e per essere attivato dalle aziende che cercano personale. Questi gruppi, se presenti su TikTok, potranno allestire una pagina web raggiungibile dall’app e alla quale potranno pubblicare i dettagli della loro operazione di reclutamento. Gli utenti che accedono a queste pagine potranno poi decidere di inviare all’azienda un tiktok per proporsi come candidati.

Fonte: Fanpage Tech